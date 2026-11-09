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Трамп не думает, что ему вновь объявят импичмент

Призывы законодателей к импичменту главы Пентагона он считает несправедливыми

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сомневается, что демократы могут вновь попробовать объявить ему импичмент.

"Я не могу себе этого представить, понимаете? Они уже это делали. (...) Они дважды объявляли мне импичмент. И есть те, кто говорит, что это сработало в мою пользу", - сказал Трамп в интервью CBS News.

При этом он заявил, что готов работать с демократами, не оскорбляя их.

"Я мог бы", - ответил он на соответствующий вопрос.

Что касается возможного импичмента в отношении нынешнего главы Пентагона Пита Хегсета, Трамп назвал это "несправедливым".

"Они хотят объявить ему импичмент. Это очень несправедливо. (...) У нас было две войны, мы выиграли обе. Мы выиграли Венесуэлу, мы выиграли Иран", - сказал Трамп.

Дональд Трамп Иран США
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