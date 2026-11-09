Фондовые индексы США в основном выросли в пятницу

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в октябре увеличилось на максимальные с марта 165 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 65 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в августе и сентябре в американской экономике прибавилось на 84 тыс. рабочих мест больше, чем сообщалось прежде.

Безработица в стране в октябре снизилась до 4,1% с 4,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предусматривал сохранение показателя на сентябрьском уровне.

Индекс потребительского доверия в Штатах в ноябре повысился до максимального с августа 51 пункта с 48 пунктов месяцем ранее, свидетельствует предварительный отчет Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики ожидали сохранения индикатора на октябрьском уровне.

Рынок акций частично восстановился после обвала на предыдущей сессии. Трейдеры раскупали акции чипмейкеров и облачных провайдеров, сильно подешевевшие на опасениях ужесточения регулирования ИИ-сектора после уверенной победы демократов на выборах в Конгресс.

Бумаги Nvidia Corp. подорожали на 2,8% по итогам торгов, Intel Corp. - на 7,7%, Advanced Micro Devices - на 11%, Broadcom - на 0,7%, Micron - на 5,1%, ON Semiconductor - на 0,5%, Qualcomm Inc. - на 5,5%, Marvell Technology - на 5,7%.

Рыночная стоимость Super Micro Computer Inc. повысилась на 6,2%, SpaceX - на 8,6%, CoreWeave - на 6,3%, Coherent - на 13,6%, Lam Research - на 8,2%, Alphabet Inc. - на 0,8%.

Между тем капитализация Apple Inc. снизилась на 0,5%, International Business Machines - на 0,9%, Adobe Inc. - на 2,9%, Amazon.com Inc. - на 0,4%.

Акции Microsoft Corp. потеряли в цене 1%, Oracle Corp. - прибавили 0,8% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что первая постепенно отказывается от аренды у второй вычислительных мощностей в рамках общей переоценки облачных партнерств на миллиарды долларов. Oracle использовала не новейшие чипы Nvidia, и арендованные мощности со временем стали менее полезными, перестав отвечать требованиям Microsoft, говорится в сообщении.

Котировки Tesla выросли на 4,2% после того, как главный исполнительный директор Илон Маск написал в соцсети X о планах примерно в середине 2027 года свернуть производство электропикапов Cybertruck на гигафабрике в техасском Остине. По его словам, это позволит нарастить выпуск автономных Cybercab без руля и педалей. При этом пока неясно, прекратится ли производство переживших не одну отзывную кампанию электропикапов совсем или его перенесут на другую площадку.

Биотехнологическая компания Moderna Inc. увеличила свою рыночную стоимость на 5,3%, отчитавшись о первой за два года квартальной чистой прибыли, нарастив выручку и улучшив годовые прогнозы.

Цена бумаг Lyft Inc. упала на 4,2%. Сервис заказа такси завершил третий квартал с чистым убытком из-за выделения средств на судебные, налоговые и другие резервы.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,46% - до 51285,73 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,31% - до 7376,86 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,09% и закрылся на отметке 24579,42 пункта.