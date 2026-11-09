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Международная конференция ООН по климату начинается в Турции

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Международная конференция ООН по изменению климата (СОР31) начинает работу в Анталье (Турция). Российскую делегацию возглавит помощник и специальный представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

В состав российской делегации входят 16 человек. Министр экономического развития Максим Решетников, начальник управления Минэкономразвития по международному сотрудничеству в области изменения климата Софья Литвинова и посол по особым поручениям МИД, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко отправятся на конференцию в статусе заместителей руководителя делегации. Также заявлено участие пяти заместителей министров: Владимира Ильичева (Минэкономразвития), Алексея Матушанского (Минпромторг), Андрея Разина (Минсельхоз), Дениса Секиринского (Минобрнауки) и Павла Сорокина (Минэнерго).

Кроме того, в состав делегации вошли директор департамента земельной политики, имущественных отношений и государственной собственности Минсельхоза РФ Вячеслав Леонов, начальник управления Минприроды РФ в области гидрометеорологии и климатических изменений Наталья Соловьева, заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов, замглавы департамента стратегического развития Минтранса Илья Бурд, замглавы департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки России Екатерина Доронина, замглавы департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Юрий Квасников, а также начальник отдела департамента многостороннего сотрудничества в области окружающей среды Департамента международных организаций МИД России Владимир Усков.

Минэкономразвития организовало в рамках СОР31 работу российского павильона. В его программе заявлены около 50 мероприятий в 11 тематических блоках.

По предварительным данным, в мероприятиях российского павильона примут участие представители "СИБУРа", "РУСАЛа", "НОВАТЭКа", "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Газпром нефти", En+ Group, "Интер РАО", АФК "Система", "АЛРОСА", РЖД, "Совкомфлота", "РусГидро", "Росатома", "Аэрофлота", "Норильского Никеля", Газпромбанка, Сбербанка, ВЭБ.РФ, "Металлоинвеста", "Северстали", "Полюса", "ФосАгро" и других компаний. Кроме того, ожидается участие АО "Контур" (оператор реестра углеродных единиц), Российского союза промышленников и предпринимателей, ESG Альянса и других организаций.

Турция СОР31
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