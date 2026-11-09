Рост потребительских цен в Китае в октябре замедлился до 0,7%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре выросли на 0,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным Государственного статистического управления страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 0,9% в сентябре и стала минимальной с июня.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста потребительских цен на 0,8%.

Стоимость продуктов питания в октябре снизилась на максимальные за год 2,9% (в сентябре она уменьшилась на 1,7%). Продовольствие дешевеет семь месяцев подряд.

Цены на непродовольственные товары выросли на 1,5%, как и месяцем ранее. Одежда подорожала на 1,1% (в сентябре - на 1,2%), стоимость транспортных услуг повысилась на 5,3% (4,3%), медицинских - на 2,4% (2,7%), образовательных - на 1,5% (1,4%). Жилищно-коммунальные услуги подешевели на 0,3%, как и в сентябре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в октябре поднялись на минимальные за девять месяцев 0,8% в годовом выражении после увеличения на 1% месяцем ранее.

Индекс CPI в прошлом месяце не изменился к предыдущему месяцу, как и ожидали аналитики. В сентябре он повысился на 0,2%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце увеличились на максимальные с июня 2022 года 5,7% в годовом выражении. Подъем усилился по сравнению с сентябрьскими 5%. Прогноз экспертов предполагал повышение на 5,3%.

В помесячном выражении показатель вырос на 0,7% (в сентябре - на 1,2%).