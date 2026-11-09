Поиск

Рост потребительских цен в Китае в октябре замедлился до 0,7%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре выросли на 0,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным Государственного статистического управления страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 0,9% в сентябре и стала минимальной с июня.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста потребительских цен на 0,8%.

Стоимость продуктов питания в октябре снизилась на максимальные за год 2,9% (в сентябре она уменьшилась на 1,7%). Продовольствие дешевеет семь месяцев подряд.

Цены на непродовольственные товары выросли на 1,5%, как и месяцем ранее. Одежда подорожала на 1,1% (в сентябре - на 1,2%), стоимость транспортных услуг повысилась на 5,3% (4,3%), медицинских - на 2,4% (2,7%), образовательных - на 1,5% (1,4%). Жилищно-коммунальные услуги подешевели на 0,3%, как и в сентябре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в октябре поднялись на минимальные за девять месяцев 0,8% в годовом выражении после увеличения на 1% месяцем ранее.

Индекс CPI в прошлом месяце не изменился к предыдущему месяцу, как и ожидали аналитики. В сентябре он повысился на 0,2%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце увеличились на максимальные с июня 2022 года 5,7% в годовом выражении. Подъем усилился по сравнению с сентябрьскими 5%. Прогноз экспертов предполагал повышение на 5,3%.

В помесячном выражении показатель вырос на 0,7% (в сентябре - на 1,2%).

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $97,72 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 ноября

Трамп считает, что стороны близки к достижению сделки по украинскому конфликту

 Трамп считает, что стороны близки к достижению сделки по украинскому конфликту

Трамп назвал шуткой предложение места пресс-секретаря Белого дома главе UFC

 Трамп назвал шуткой предложение места пресс-секретаря Белого дома главе UFC

Рубио надеется на прогресс на переговорах в Абу-Даби по украинскому конфликту

 Рубио надеется на прогресс на переговорах в Абу-Даби по украинскому конфликту

Крупное газовое месторождение в Ираке подверглось удару беспилотника

Посол РФ опроверг наличие предварительных условий для встречи Путина и Пашиняна

 Посол РФ опроверг наличие предварительных условий для встречи Путина и Пашиняна

Что произошло за день: воскресенье, 8 ноября

Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

 Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства

 Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12849 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов