Что случилось этой ночью: понедельник, 9 ноября

Атака БПЛА на Ленобласть, интервью Трампа CBS News, удар по газовому месторождению в Ираке, победа "Барселоны" над "Атлетико"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В небе над Ленинградской областью сбили 113 беспилотников. Обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома во Всеволожске, а также попали в одну из квартир в Киришах. О пострадавших не сообщалось.

- Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что стороны украинского конфликта очень близки к достижению сделки. По его словам, после завершения конфликта у Украины будет "несколько иная форма".

- Крупное газовое месторождение Хор-Мор в Ираке подверглось удару беспилотника, добыча газа была приостановлена.

- Китайская ракета-носитель вывела на орбиту девять спутников SatNet для создания группировки глобального интернет-покрытия.

- Прогресса в переговорном урегулировании конфликта США и Ирана пока нет, требования Тегерана в Вашингтоне считают нереалистичными, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

- Дональд Трамп назвал шуткой предложение должности пресс-секретаря Белого дома главе UFC Дане Уайту.

- Футболисты "Барселоны" со счетом 2:1 взяли верх над "Атлетико" в центральном матче 12-го тура чемпионата Испании.