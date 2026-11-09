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Минобороны РФ сообщило об ударах по электроподстанциям в четырех областях Украины

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли удары беспилотниками по электроподстанциям в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях, заявило Минобороны РФ в понедельник.

В Киевской области поражена электроподстанция в районе города Белая церковь, сообщило министерство.

По данным Минобороны РФ, в Днепропетровской области нанесен удар по электроподстанции в районе Кривого Рога, в Черкасской области – по электроподстанции в районе Черкасс.

В Винницкой области нанесен удар по тяговой электроподстанции, заявило Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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