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Устроивший стрельбу в Кракове скончался от ран в больнице

Устроивший стрельбу в Кракове скончался от ран в больнице
Полиция на месте происшествия в Кракове
Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина, устроивший в субботу стрельбу на Рыночной площади Кракова, скончался в больнице, передает польский телеканал Polsat со ссылкой на полицию.

"В полиции Малопольского воеводства в понедельник сообщили о смерти преступника, устроившего стрельбу на Рыночной площади Кракова. 24-летний гражданин Польши был госпитализирован после того, как получил огнестрельные ранения во время операции по его захвату", - информирует телеканал.

В Национальной прокуратуре Польши отметили, что смерть преступника никак не повлияет на расследование. Будут прекращены лишь процессуальные действия, непосредственно касавшиеся его, в частности, предъявление обвинений и осуществление возможных превентивных мер.

В прокуратуре опросят всех установленных свидетелей, а следователи продолжат сбор и анализ доказательств, в том числе касающихся мотивов преступника и возможных связей.

В субботу, 7 ноября, вечером мужчина открыл огонь из автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова, шесть человек погибли, 16 получили ранения. Среди пострадавших - гражданка РФ.

Также сообщалось, что следователи из польской прокуратуры рассматривают стрельбу, произошедшую на Рыночной площади в Кракове, как теракт.

Польша Краков
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