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СВР узнала о планах Брюсселя "выдавить" из ЕС на родину более 1 млн украинских мужчин

В руководстве Евросоюза все активнее ищут способы для восполнения потерь ВСУ, заявили в спецслужбе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ЕС планирует ужесточить условия пребывания украинских мужчин с целью их возвращения на родину для участия в боевых действиях, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, в руководстве Евросоюза все активнее ищут способы для восполнения катастрофических потерь ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в СВР, в Брюсселе "предполагается любыми средствами" выдавить на родину более 1 млн украинских мужчин, проживающих в ЕС.

"Первым шагом на этом направлении стало решение Совета ЕС с августа с.г. не предоставлять украинцам призывного возраста статус временной защиты" (...) До конца года планируется еще больше усложнить жизнь украинским уклонистам, создав им проблемы при получении финансовых услуг, устройстве на работу и найме жилья в Европе", - говорится в сообщении.

ЕС СВР Украина
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