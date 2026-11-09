Тегеран считает свои предложения по судоходству в Ормузе наиболее эффективными

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - План Ирана, предполагающий восстановление нормального режима судоходства в Ормузском проливе за два дня, остаётся самым быстрым способом стабилизировать ситуацию, заявил в понедельник представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Иранский план остаётся в силе как наиболее логичная, оперативная и структурированная программа действий. Он ясно показывает, что для восстановления безопасности мировых маршрутов для поставок энергоносителей требуется реальная политическая воля другой стороны", - приводит слова Багаи агентство Tasnim.

Он подчеркнул, что теперь выполнение плана зависит от желания США.

В то же время глава иранского МИД заявил в связи с прошедшими в США промежуточными выборами 3 ноября, что для Тегерана нет различий между партиями и политическими группами в американском руководстве. Он напомнил, что Иран за десятилетия имел дело с враждебностью как республиканцев, так и демократов.

Кроме того, Багаи заявил, что Иран по-прежнему привержен выполнению условий Договора о нераспространении ядерного оружия и соглашений о гарантиях с МАГАТЭ. Он напомнил, что в июне прошла инспекция АЭС "Бушер". Однако Багаи подчеркнул, что из-за агрессии против Ирана гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Совет управляющих агентства свои обязательства не выполнили, сотрудничество как прежде продолжаться не может.

Представитель МИД назвал "нелепой ложью" сообщения, будто Иран рассматривает возможность применять химическое оружие.

В начале ноября газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Израиль передал США и странами Персидского залива информацию об изучении Ираном возможности применить химическое оружие. "Некоторые американские официальные лица считают, что эти разведданные - часть кампании правительства израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с целью убедить США снова начать масштабные военные операции против Ирана", - информировала газета.