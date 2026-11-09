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В Иране назвали операцию США по пресечению перевозок оружия попыткой смягчить поражение

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американские военные заявлениями о формировании оперативной группы Iron Gate ("Железные ворота") с целью помешать Ирану транспортировать оружие пытаются смягчить негативные эффекты, вызванные провалом американской военной кампании и итогами промежуточных выборов в США 3 ноября, заявил в понедельник представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Американские военные с идеей группы "Железные ворота" пытаются каким-то образом компенсировать свое поражение, особенно в поствыборной ситуации, когда их надо привлечь к ответственности за просчеты", - приводит агентство ИРНА слова Багаи.

Он считает, что глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер "по всей видимости, скоро сменит работу".

По мнению Багаи, поражение республиканцев на выборах 3 ноября было вызвано в том числе действиями Белого дома в интересах Израиля и отказом от принципа "Америка превыше всего". Однако, уточнил представитель МИД, в Иране не настроены оптимистично в отношении будущих перестановок в системе американской власти. Он подчеркнул, что Тегеран в первую очередь интересует защита национальных интересов, включая территориальную целостность Ирана и безопасность Ормузского пролива.

В субботу CENTCOM сообщало, что американские вооруженные силы создают оперативную группу для пресечения транспортировки Ираном вооружений по наземным маршрутам и через Каспийское море. "Создание оперативной группы Iron Gate укрепит успех нашей железной блокады Ирана на море. Укрепление сотрудничества Центрального командования с другими ведомствами США еще больше ограничит возможности Ирана финансировать терроризм, восстанавливать оружейные заводы и пополнять свои вооруженные силы", - заявлял адмирал Купер.

Согласно сообщению CENTCOM, американская морская блокада помешала Ирану экспортировать сырую нефть на сумму более $25 млрд. Американские военные заявили, что "в отношении всех судов, заходящих в иранские порты или покидающих их, на море по-прежнему действуют строгие меры пресечения".

Иран США
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