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Пашинян посетит Турцию в день саммита ОДКБ в Москве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Турцию для участия в конференции ООН по вопросу изменения климата.

"Премьер-министр Армении посетит Анталью 11 ноября для участия в конференции COP31", - сообщила армянским СМИ пресс-секретарь премьера Меланья Арутюнян.

Конференция COP31 (31-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) пройдет в городе Анталья 9-20 ноября 2026 года.

Между тем 11 ноября, когда Пашинян будет находиться в Турции, в Москве пройдет саммит ОДКБ. На нем, как сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, может быть рассмотрен вопрос о членстве Армении в ОДКБ.

Пашинян ранее заявил об отсутствии интересов республики в ОДКБ. "Наши интересы, связанные с ОДКБ, исчерпаны, мы больше не имеем интересов, связанных с ОДКБ", - сказал Пашинян на брифинге.

Армения Турция ОДКБ COP31 Никол Пашинян
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