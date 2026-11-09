Пекин отверг обвинения в причастности к шпионажу за гендиректором Nvidia

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Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В МИД КНР в понедельник опровергли предположения о причастности китайских властей к шпионажу против гендиректора компании Nvidia Corp. Дженсена Хуана.

"Так называемые обвинения в адрес Китая в шпионаже - беспочвенны. Все это не что иное, как клевета против Китая", - цитирует Global Times представителя МИД КНР Го Цзякуня.

Его заявления прозвучали после решения совета директоров Nvidia начать независимое расследование в отношении гендиректора, который, по сообщениям ряда СМИ, "стал мишенью для иностранной разведки".

В октябре газета The New York Times (NYT) написала, что глава Nvidia состоял в отношениях с предпринимательницей китайского происхождения Элис Хуан (однофамилица). Ранее она была топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed и, предположительно, могла передавать информацию о Дженсене Хуане властям КНР.

Правительство США ввело ограничения на поставки продвинутых чипов, в том числе производства Nvidia, в Китай. Как предполагало NYT, китайские власти могли завербовать Элис Хуан, чтобы попытаться обойти эти ограничения.