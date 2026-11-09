КСИР заявил, что его силы остановили четыре танкера в Ормузском проливе за сутки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана за прошедшие сутки заблокировали проход через Ормузский пролив минимум четырем нефтяным танкерам, сообщает в понедельник иранский телеканал IRIB.

Отмечается, что суда пытались пройти по не одобренному Тегераном маршруту. В ВМС КСИР отметили, что вывели из строя навигационное оборудование танкеров; экипажи судов пытались запрашивать помощь США для прохода по пути, несогласованному с Тегераном.

С начала американо-иранского конфликта 28 февраля 2026 года суда, пытающиеся пересечь Ормузский пролив, регулярно подвергаются ударам и подрываются на минах.

В КСИР неоднократно предупреждали об опасности использования морских маршрутов без согласования с Тегераном и заявляли, что пролив остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Ирана.

Иранская сторона, после консультаций с Катаром, предлагала двухдневный план снятия перекрытия с Ормузского пролива, вместе с удовлетворением иранских условий.