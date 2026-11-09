Масштабная операция по задержанию религиозных экстремистов прошла в Киргизии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Киргизии задержаны почти четыре десятка членов религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (признана террористической и запрещена на территории РФ), сообщила в понедельник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"На территории республики проведена крупномасштабная операция по задержанию членов запрещенной в стране религиозно-экстремистской организации "Хизб ут Тахрир". Всего задержано 38 граждан КР (мужчин и женщин), большинство из которых в структуре данной организации имеют статус в высшем и среднем руководящем звене", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, получены неопровержимые доказательства распространения ими радикальной идеологии "Хизб ут Тахрир", закрепленные результатами соответствующих религиоведческих экспертиз, а также зафиксированы факты вербовки и вовлечения новых адептов в ее ряды.

"Отдельные члены данной запрещенной организации попытались воспрепятствовать следствию и на месте уничтожить имеющуюся экстремистскую литературу. Также, в результате проведения обысковых мероприятий по местам жительств задержанных обнаружено и изъято большое количество экстремистской литературы, средства связи и передачи, рассылки экстремистских материалов", - отметили в пресс-службе ГКНБ.

Следствие продолжается.