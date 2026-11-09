Верховный лидер Ирана поручил положить конец неопределенности в отношениях с США

Моджтаба Хаменеи распорядился выйти из ситуации, "в которой нет ни войны, ни мира", сообщил президент Ирана

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил властям страны найти выход из ситуации, в которой США и Иран не продолжают военные действия, но и не урегулировали конфликт, заявил в понедельник президент страны Масуд Пезешкиан.

"Верховный лидер распорядился выйти из ситуации, в которой нет ни войны, ни мира", - приводит его слова "Аль-Джазира".

Он подчеркнул, что Иран готов вести переговоры ради "достойного" завершения конфликта.

Хаменеи не появлялся на публике с момента начала американо-израильской операции 28 февраля.

В последние дни СМИ сообщают о спорах в администрации США о том, следует ли возобновлять военную кампанию с ударами по Ирану. Сторонники таких мер предупреждают, что желательно успеть провести операцию до начала января, когда начнет работу Конгресс США нового созыва, в котором у республиканцев не будет большинства.