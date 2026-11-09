В Турции сообщили, что Катар готовит встречу Вэнса с Резаи на следующей неделе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Катара планируют провести встречу между высокопоставленными представителями США и Ирана на следующей неделе, сообщает Clash Report со ссылкой на главу Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калына.

По данным Калына, в Дохе подтвердили, что готовятся организовать консультации между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

Калын отметил, что такая встреча могла бы стать "важной возможностью для прорыва на переговорах" по урегулированию иранского конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта с Ираном - вопрос времени. "Мы победили в Иране. Вопрос лишь в том, когда именно поставить точку - сейчас или позже. Мы можем подождать", - сказал американский лидер.

По данным американских СМИ, в администрации США Вэнс - главный сторонник дипломатического решения конфликта с Ираном.