Моди заверил Зеленского в готовности Индии содействовать урегулированию на Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили украинский конфликт.

"Рад провести продуктивный телефонный разговор с Зеленским. (...) Я поблагодарил Зеленского за то, что он поделился своей позицией по продолжающему конфликту, гуманитарным аспектам, а также усилиям по восстановлению мира", - написал Моди в понедельник в соцсети Х.

По словам индийского премьера, он вновь подчеркнул, что "Индия решительно привержена тому, чтобы способствовать всеми возможными способами мирному урегулированию".