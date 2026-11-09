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США до переговоров в Абу-Даби проведут встречу с НАТО, странами Европы, Украиной

США до переговоров в Абу-Даби проведут встречу с НАТО, странами Европы, Украиной
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американская сторона перед трехсторонними переговорами с участием России и Украины в ОАЭ проведет контакты со своими западными партнерами, заявил в понедельник спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

"Перед тем, как начать двухдневные трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби, мы со спецпосланником Стивом Уиткоффом встретимся с нашими партнерами (...), чтобы продолжить тесные консультации и координацию по вопросам европейской безопасности и будущего Украины после завершения конфликта, которые мы вели на протяжении последних нескольких недель", - написал Кушнер в соцсети Х.

Он отметил, что речь идет о консультациях с представителями Украины, ЕС, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Кушнер добавил, что для украинского урегулирования необходимо прямое взаимодействие между Россией и европейскими странами.

"В конечном счете, для достижения всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования потребуется также прямое взаимодействие между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким вопросам безопасности, которые затрагивают эти страны", - подчеркнул он.

Трехсторонние переговоры России-США-Украины начнутся во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби.

Джаред Кушнер ЕС НАТО США Абу-Даби
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