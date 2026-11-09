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Штаты считают важным обсуждать безопасность и экономическое восстановление в контексте Украины

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Джаред Кушнер считает, что в рамках обсуждения урегулирования украинского конфликта необходимо затрагивать темы послевоенной безопасности и экономического восстановления.

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"Обсуждая послевоенную безопасность, экономическое восстановление, механизмы, необходимые для предотвращения конфликтов в будущем, мы надеемся сместить фокус с ведения войны к построению основ для устойчивого мира", - написал он в социальной сети X в понедельник.

Кушнер отметил, что побуждение всех сторон к обсуждению того, что будет происходить после конфликта, является важной частью переговоров.

Вместе с тем он подчеркнул, что украинский конфликт является крайне запутанным.

"Мы понимаем, что впереди нас ожидают непростые решения, и подходим к ним с решимостью и реализмом", - заявил он.

Кушнер отметил, что США надеются на значимый прогресс и создание условий для устойчивого мира по итогам переговоров в Абу-Даби.

Джаред Кушнер США
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