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Актер Рассел Брэнд приговорен к 10,5 годам тюрьмы за сексуальные преступления

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Лондоне королевский суд Саутворка приговорил актера и комика Рассела Брэнда к десяти с половиной годам лишения свободы за изнасилование и три случая сексуальных домогательств, сообщает Sky News.

На прошлой неделе присяжные признали его виновным. Предполагается, что актер отбудет не менее двух третей назначенного срока.

Обвинения против Брэнда выдвинули четыре женщины, речь шла об инцидентах, случившихся между 2004 и 2009 годами. Брэнд обвинения отвергал и утверждал, что во всех случаях секс или ласки был с обоюдного согласия. Отец актера Рон Брэнд сказал журналистам, что жертва - не выдвинувшие обвинения женщины, а его сын, которого они преследовали и травили.

Оглашая приговор, судья назвал Брэнда "сексуальным хищником", который неоднократно лгал в суде и проявил "поразительную дерзость".

Всего актеру предъявили обвинения по семи эпизодам с участием шести женщин, но в трех случаях присяжные признали его невиновным.

Расселу Брэнду 51 год. Он стендап-комик, актер, теле- и радиоведущий. В 2000-х он вел на телеканале ВВС ток-шоу Big Brother"s Big Mouth, на радио BBC Radio 2 - шоу Рассела Брэнда. С радиостанции он уволился в 2008 году после непристойного телефонного звонка в радиоэфире. В 2001 году его уволили с MTV после того, как 12 сентября он пришел в студию, переодетый в Усаму бин Ладена. Сейчас Брэнд ведет на YouTube свой канал, на котором комментирует новости.

В 2010-2012 годах Брэнд был женат на американской певице Кэти Перри.

Лондон BBC Рассел Брэнд Великобритания
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