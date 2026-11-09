В переговорах в Абу-Даби примет участие глава аппарата генсека НАТО

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель аппарата генсека НАТО Джеффри Ван Леувен примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби, сообщает Euronews.

Кроме того, по данным телеканала, страны E3 (Франция, Германия, Великобритания) будут представлены на уровне советников по национальной безопасности.

Делегацию ЕС в Абу-Даби возглавят руководитель аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт и главный советник по внешней политике председателя Совета Евросоюза Мария Бура.

Ранее о том, что Европа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби, сообщили глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 ноября заявил, что европейцы, видимо, выстраивают свой механизм координации с США и Украиной, но в Абу-Даби планируются именно трехсторонние переговоры.

Американский спецпосланник Джаред Кушнер сказал, что переговоры с европейскими странами планируются отдельно от трехсторонней встречи США-Россия-Украина.