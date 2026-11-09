Шесть человек погибли во время взрыва на предприятии в Турции

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Турции из-за взрыва на сталелитейном заводе погибли шесть человек, еще 13 пострадали сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах".

"В результате взрыва на сталелитейном заводе в Измире погибли шесть человек и 13 получили ранения", - говорится в сообщении.

При этом двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Местные власти предупреждают, что число пострадавших и жертв может увеличиться. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще десять человек, проводятся поисково-спасательные работы.

"Точное число жертв будет известно после разбора завалов", - написал губернатор провинции Измир Джемиль Тугай в соцсети Х.

По данным администрации губернатора, взрыв произошел около 12:00 во время разливки стали на заводе HABAŞ. Мостовой кран сломался и упал в печь, что привело к взрыву, а после - к пожару.

На месте работали бригады скорой помощи и пожарные. Власти начали расследование инцидента.