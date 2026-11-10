КСИР сообщил о разработке ракеты для поражения РЛС противника

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о разработке в Иране ракеты "Ормуз" для уничтожения радиолокационных систем противника, передает агентство Fars.

Советник командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Али Билали заявил, что иранские специалисты добились успехов в разработке ракет, которые используют сигналы, излучаемые радиолокационными системами, для идентификации целей и нанесения по ним ударов.

Билали добавил, что развитие таких технологий свидетельствует о том, что ракетная промышленность Ирана вышла за рамки производства существующего оружия и теперь способна разрабатывать и производить системы в соответствии с новыми требованиями.