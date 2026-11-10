Источник назвал урегулирование на Украине лишь одним из пунктов переговоров в Абу-Даби

Главной темы встречи станут ключевые аспекты формирования новой системы безопасности в Европе, сказал он

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Главной темой трехсторонних переговоров в Абу-Даби станут ключевые аспекты формирования новой системы безопасности в Европе, а украинское урегулирование будет лишь одним из пунктов дискуссии, сообщил источник в российской переговорной группе.

"Переговоры в Абу-Даби будут направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период", - сказал он журналистам.

По словам источника, "участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности".

"При этом украинское урегулирование, будучи критически важным вопросом, выступает лишь одним из пунктов этой масштабной дискуссии, подчиненным главной цели - созданию комплексной и неделимой архитектуры безопасности для всего континента", - добавил он.

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби на 10-11 ноября.



