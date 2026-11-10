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WSJ сообщила о разногласиях по формату возможной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Пекин и Вашингтон пытаются договориться о формате возможного саммита лидеров США, Китая и России, пока их мнения разнятся, сообщает The Wall Street Journal.

Пекин хочет, чтобы трехсторонний саммит с участием лидеров США, Китая и России проходил по четкому сценарию, где каждый зачитывал бы подготовленное заявление и было мало места для дискуссий, пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.

В свою очередь администрация президента США Дональда Трампа настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам больше обмениваться мнениями, заявили собеседники издания.

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По словам китайского чиновника, Пекин готов принять трехстороннюю встречу, но только в том случае, если заранее будет проведена подготовительная работа для обеспечения согласованной повестки.

Он отметил, что Китай готов обсуждать Украину и другие важные вопросы в таком формате.

Без предварительной подготовки Пекин предпочел бы провести отдельные двусторонние встречи, сказал чиновник.

Люди, близкие к руководству Китая, сообщили газете, что Си Цзиньпин хочет создать атмосферу исторической трехсторонней встречи без риска непредсказуемого разговора.

"Разногласия между Пекином и Вашингтоном по основным правилам и повестке дня вызывают сомнения в том, состоится ли внеочередная встреча, несмотря на то, что США, Китай и Россия изначально выразили готовность поддержать эту идею", - отмечает The Wall Street Journal.

Ранее Трамп сообщил, что во время своей поездки в Китай планирует встретиться с главами России и КНР, обсудить с ними денуклеаризацию.

Ранее сообщалось, что официальные лица из трех стран обсуждают возможную встречу лидеров США, России и Китая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября.

Пекин Си Цзиньпин Дональд Трамп Владимир Путин
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