WSJ сообщила о разногласиях по формату возможной встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Пекин и Вашингтон пытаются договориться о формате возможного саммита лидеров США, Китая и России, пока их мнения разнятся, сообщает The Wall Street Journal.

Пекин хочет, чтобы трехсторонний саммит с участием лидеров США, Китая и России проходил по четкому сценарию, где каждый зачитывал бы подготовленное заявление и было мало места для дискуссий, пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.

В свою очередь администрация президента США Дональда Трампа настаивает на более свободном формате, который позволил бы трем лидерам больше обмениваться мнениями, заявили собеседники издания.

По словам китайского чиновника, Пекин готов принять трехстороннюю встречу, но только в том случае, если заранее будет проведена подготовительная работа для обеспечения согласованной повестки.

Он отметил, что Китай готов обсуждать Украину и другие важные вопросы в таком формате.

Без предварительной подготовки Пекин предпочел бы провести отдельные двусторонние встречи, сказал чиновник.

Люди, близкие к руководству Китая, сообщили газете, что Си Цзиньпин хочет создать атмосферу исторической трехсторонней встречи без риска непредсказуемого разговора.

"Разногласия между Пекином и Вашингтоном по основным правилам и повестке дня вызывают сомнения в том, состоится ли внеочередная встреча, несмотря на то, что США, Китай и Россия изначально выразили готовность поддержать эту идею", - отмечает The Wall Street Journal.

Ранее Трамп сообщил, что во время своей поездки в Китай планирует встретиться с главами России и КНР, обсудить с ними денуклеаризацию.

Ранее сообщалось, что официальные лица из трех стран обсуждают возможную встречу лидеров США, России и Китая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября.