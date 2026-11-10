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Переговоры в Абу-Даби по Украине начнутся в 10:50 по московскому времени

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией

Переговоры в Абу-Даби по Украине начнутся в 10:50 по московскому времени
Вид на Абу-Даби
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби начнутся в 11:50 по местному времени (10:50 по Москве), сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Российская делегация прибыла в Абу-Даби накануне вечером для участия в трехсторонних переговорах Россия - США - Украина. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

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Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в состав делегации от России вновь вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков. Но есть и новые участники - замглавы МИД Сергей Рябков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский.

Весь состав участников предстоящих переговоров в минувшую пятницу был приглашен президентом РФ Владимиром Путиным на совещание с постоянными членами Совбеза. Глава государства тогда особо отметил посредническую роль руководства ОАЭ: "Они последовательно помогают нам в поиске решения по разрешению украинского кризиса, в решении гуманитарных вопросов, связанных с гуманитарными обменами".

О готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате Путин сообщил спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября.

В последний раз переговоры Россия-США-Украина проводились в феврале 2026 года, после чего они велись в двустороннем формате: американские переговорщики - Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер - встречались с президентом РФ в Москве, такие же встречи американцы проводили и с украинской стороной.

О тематике предстоящих в Абу-Даби переговоров известно мало, ожидается обсуждение вопросов, касающихся выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. "Переговоры будут посвящены вопросам безопасности, обеспечению безопасности, гарантиям безопасности сторон. Все детали, разумеется, будут обсуждаться за закрытыми дверями", - сообщил на прошлой неделе Песков.

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На встречу в Санкт-Петербурге в октябре Уиткофф привез некие новые наработки по урегулированию ситуации на Украине, однако до сих пор их содержание остается нераскрытым. Москва не раз выражала свою позицию не обсуждать детали в публичном ключе, отмечая, что это навредит потенциальному будущему мирному процессу.

В Кремле настаивают на утвержденном составе стран переговоров в Абу-Даби - Россия, США и Украина, несмотря на то, что уже известно о поездке в ОАЭ и представителей европейских стран - Великобритании, Франции и Германии.

В связи с этим в Кремле предположили, что европейцы намерены выстраивать свой механизм координации с США и Украиной.

"То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, - это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве Соединенных Штатов. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации", - сказал накануне журналистам Песков.

При этом Москва не категорична и допускает в будущем участие европейцев в переговорах на этапе обсуждения системы безопасности в Европе. "Но, как мы с вами видим, они даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать, поэтому там, с той стороны, мы фиксируем такую затянувшуюся нерешительность и неготовность", - сказал ранее Песков.

Абу-Даби Украина
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