Представители ФСБ вошли в состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби входят также представители ФСБ.

Как сообщалось, возглавляет делегацию на переговорах помощник президента РФ Владимир Мединский. Как заявил ранее "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ее состав также входят заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

Кроме того, как рассказал источник в переговорной группе, в переговорах в Абу-Даби будет участвовать начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

Также в состав делегации входит первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

Российскую сторону на переговорах также представляют заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

Ранее стало известно, что переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 по Москве).



