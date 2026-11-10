Главком НАТО в Европе заявил о продолжении работы над долгосрочным миром в регионе

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Консультации по военной линии в связи с украинским кризисом ранее принесли успехи, стороны намерены развить их для достижения долгосрочного мира, заявил во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

"Мы добились большого прогресса в прошлом в ходе диалога между военными в трехстороннем формате. Я с нетерпением жду возможности поработать с обеими сторонами с целью развить прошлые успехи", - сказал он перед началом переговоров в Абу-Даби.

Он отметил, что продолжается работа над созданием основ для установления прочного мира.