Участники встречи США, Украины и Европы подчеркнули важность гарантий безопасности Киеву

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Представители США, Украины, Европы обсудили гарантии безопасности Киеву, важность сохранения суверенитета Украины и ее территориальной целостности, заявил во вторник спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"В преддверии трехсторонней встречи с Россией представители США, Украины и Европы провели консультации (...). Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны учитывать суверенитет, территориальную целостность и самостоятельность в принятии решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины", - написал он в соцсети X.

Уиткофф отметил готовность сторон совместно работать над завершением конфликта на Украине и достижением условий для всеобъемлющего и прочного мира.