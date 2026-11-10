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РФ придает особое внимание укреплению силового потенциала ОДКБ во время своего председательства

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия в ходе своего председательства в ОДКБ в нынешнем году придает особое внимание углублению внешнеполитической координации и укреплению силового потенциала организации, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ходе российского председательства придаем повышенное внимание углублению внешнеполитической координации, противодействию традиционным новым вызовам и угрозам, укреплению силового потенциала ОДКБ", - сказал он в ходе открытия Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

Российский министр напомнил, что в среду пройдет ключевое событие политического календаря ОДКБ: "Итоги совместной работы, конечно, подведут завтра наши лидеры, но уже сейчас можно сказать, что год был продуктивным в плане развития взаимодействия по линии нашей союзнической структуры, предпринято существенное усилие для дальнейшего укрепления роли ОДКБ, как одного из ключевых механизмов обеспечения региональной безопасности в Евразии тех приоритетов, которые были при поддержке стран-членов обозначены председателем Совета коллективной безопасности в нынешнем году Владимиром Путиным".

МИД РФ ОДКБ Сергей Лавров
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