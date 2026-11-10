Не менее 11 человек погибли в результате крупного ДТП в Болгарии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек погибли в результате массовой автокатастрофы, которая произошла во вторник на трассе София-Бургас в Болгарии, еще по крайней мере 50 человек получили травмы, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, ДТП произошло на полосах движения в обоих направлениях в условиях сильного тумана. Всего повреждены более 85 автомобилей, в том числе пассажирские автобусы, грузовые фуры и частные автомобили.

Очевидцы сообщили, что на участке, на котором произошло ДТП, действительно была очень слабая видимость.

В связи с происшествием премьер-министр Болгарии Румен Радев и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, встреча которых проходила во вторник в Варне, отменили мероприятия, запланированные на вторую половину дня.

На месте происшествия продолжают работу спасатели и медики. Радев и министр обороны Димитар Стоянов направились в Бургас, откуда будут следить за ситуацией.