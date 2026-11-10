Поиск

Не менее 11 человек погибли в результате крупного ДТП в Болгарии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Не менее 11 человек погибли в результате массовой автокатастрофы, которая произошла во вторник на трассе София-Бургас в Болгарии, еще по крайней мере 50 человек получили травмы, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, ДТП произошло на полосах движения в обоих направлениях в условиях сильного тумана. Всего повреждены более 85 автомобилей, в том числе пассажирские автобусы, грузовые фуры и частные автомобили.

Очевидцы сообщили, что на участке, на котором произошло ДТП, действительно была очень слабая видимость.

В связи с происшествием премьер-министр Болгарии Румен Радев и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, встреча которых проходила во вторник в Варне, отменили мероприятия, запланированные на вторую половину дня.

На месте происшествия продолжают работу спасатели и медики. Радев и министр обороны Димитар Стоянов направились в Бургас, откуда будут следить за ситуацией.

София Болгария Бургас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В КСИР заявили о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе

Кишинев присоединится к санкционной политике Евросоюза в отношении Москвы и Минска

В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби приостановили на перерыв

 Трехсторонние переговоры в Абу-Даби приостановили на перерыв

Кушнер сообщил о подготовке США, Европой и Украиной ряда идей для обсуждения в Абу-Даби

 Кушнер сообщил о подготовке США, Европой и Украиной ряда идей для обсуждения в Абу-Даби

Замглавы МИД РФ обвинил ЕС в стремлении затянуть украинский кризис

Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель

 Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель

Мединский надеется, что встреча в Абу-Даби позволит продвинуться на пути к миру

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

 В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

На переговорах в Абу-Даби обсудят параметры региональной безопасности по окончании украинского конфликта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4121 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12876 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов