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PDVSA подписала меморандум о возможности возвращения ExxonMobil в Венесуэлу

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA и американская ExxonMobil подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возможность возвращения последней к работе в нефтегазовом секторе Венесуэлы.

По словам уполномоченного президента страны Дельси Родригес, которые приводит PDVSA, соглашение охватывает как действующие месторождения (brownfield), так и новые проекты (greenfield), обладающие значительными оценочными запасами в миллиарды баррелей.

Партнерство предполагает сочетание технологических и инвестиционных возможностей ExxonMobil с ресурсами и кадровым потенциалом венесуэльской нефтяной отрасли, добавила глава государства. Она также отметила, что сотрудничество должно осуществляться в условиях правовой определенности, обеспечивающей успешную реализацию проектов в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире оценочными запасами нефти. Однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась в связи с неэффективным управлением и отсутствием инвестиций со стороны зарубежного бизнеса после национализации активов иностранных компаний, включая ExxonMobil, в 2000-е годы. Экспроприация активов последней в 2007 году, в частности, стала уже второй за время ее работы в стране. Компания подала иск к Венесуэле на $12 млрд, но смогла вернуть лишь часть этой суммы. До 2007 года ExxonMobil владела долями в двух крупных нефтяных проектах – Cerro Negro в поясе Ориноко и La Ceiba в бассейне озера Маракайбо. Кроме того, в начале 2000-х годов она имела 25% в блоке Quiamare-La Ceiba на востоке Венесуэлы, но до национализации активов продала эту долю испанской Repsol. Также Exxon ранее владела сетью из 49 АЗС в стране, которые к 2007 году уже были проданы.

В настоящее время компания ведет добычу нефти на шельфе в соседней Гайане, выступая оператором морского блока Stabroek с долей в 45%. Между тем этот проект находится в центре территориального спора между Гайаной и Венесуэлой.

Венесуэла США PDVSA ExxonMobil
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