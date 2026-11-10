Главы МИД стран ОДКБ предложат лишить Армению права голоса в организации

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран ОДКБ представят лидерам стран организации проект решения о лишении Армении права голоса из-за невыплаченной задолженности в бюджет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже более двух лет Ереван не перечисляет членские взносы, в связи с чем был поставлен вопрос о применении к Республике Армения положений статьи 25 Устава ОДКБ. Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности", - сказал Лавров журналистам.

По его словам, этот проект решения "будет рассмотрен завтра на сессии Совета коллективной безопасности".

"Но хочу подчеркнуть: даже после принятия этого решения у армянских коллег фактически сохранятся все основные права по Договору о коллективной безопасности, в том числе право на саму коллективную безопасность", - пояснил российский министр.



