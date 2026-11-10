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Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива создаст командный центр в Кувейте

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) принял решение сформировать командный центр в Кувейте, передало во вторник агентство Bloomberg.

"Штаб Объединенного военного командования развернут в Кувейте, к нему припишут войска, говорится в заявлении генсека организации Джасима аль-Будайви. Этому объявлению предшествовала встреча в Бахрейне глав Минобороны стран ССАГПЗ", - сообщило агентство.

Генсек осудил атаки Ирана, которые тот предпринимал с использованием дронов и ракет против стран региона после того, как подвергся нападению США и Израиля 28 февраля 2026 года. Под иранские удары попали военные объекты США, но также и иные цели вроде портов в странах региона.

По оценке Bloomberg, конфликт в регионе дал стимул государствам Персидского залива усиливать сотрудничество в сфере безопасности. Однако неясно, подразумевает ли Объединенное военное командование интеграцию средств ПВО стран-участниц.

Кувейт ССАГПЗ
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