Рубио заявил, что переговоры покажут, всерьез ли РФ готова решать украинский конфликт

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры в Абу-Даби позволят определить, насколько серьезно Россия настроена для урегулирования украинского конфликта, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.

"Это то, что мы проверяем. Хорошо, что они приехали", - сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос о том, всерьез ли Россия готова решать конфликт.

"Они приехали, они согласились на трехсторонние переговоры. И наши европейские союзники, которые вовлечены в эту ситуацию и обеспокоены кризисом, также были там. Европейцы пока не за столом переговоров, но мы думаем, что им следует там быть", - добавил госсекретарь США.

В переговорах в Абу-Даби принимают участие представители России, США и Украины.