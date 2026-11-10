Глава Госдепа считает эффективным американское экономическое давление на Иран

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Санкционное давление США на Иран оказывает эффект, и он будет усиливаться с течением времени, заявил во вторник глава Госдепартамента Марко Рубио.

"Наше экономическое давление оказывает разрушительное воздействие", - сказал он журналистам в Париже, объясняя, почему Вашингтон пока не возобновляет удары по Ирану.

По словам Рубио, "это давление будет усиливаться в ближайшие недели и месяцы".