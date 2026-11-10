США работают над организацией трехсторонней встречи на высшем уровне с РФ и КНР

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне продолжают работу над организацией трехсторонней встречи на высшем уровне между США, Россией и Китаем, одной из тем которых может стать вопрос нераспространения ядерного оружия, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.

"Думаю, достаточно отметить, что есть намерение провести такую встречу. Мы работаем над ее организацией", - заявил он журналистам в ответ на вопрос, каков статус трехсторонних переговоров между РФ, США и Китаем.

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп хочет проведения такой встречи и считает ее возможной. Также президент США считает, что одной из тем в ходе такой встречи должен стать статус ядерного оружия в мире.

Ранее Трамп заявлял, что во время своей поездки в Китай планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить с ними денуклеаризацию.

Издание Financial Times писало, что официальные лица из трех стран обсуждают возможную встречу трех лидеров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, который пройдет 18-19 ноября.