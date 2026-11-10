В ЕК назвали продуктивной встречу в Абу-Даби с представителями США и Украины

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Участие Евросоюза в переговорах в Абу-Даби началось с двух встреч: "европейской тройки" (E3 -Великобритания, Германия, Франция), Италии и НАТО с украинской делегацией, а также европейских представителей - с партнерами из Украины и США, рассказала на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

Она отметила, что первая встреча была координационной, учитывая, что "безопасность Украины - это и безопасность Европы".

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Украиной и нашими партнерами ради достижения справедливого и прочного мира. Это была первая встреча дня. За ней последовала очень продуктивная дискуссия между Украиной, европейскими представителями и США", - сказала она.

"Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее право на самостоятельное принятие решений. Кроме того, они должны предусматривать предоставление Украине реальных гарантий безопасности", - добавила Пинью.

По ее словам, у этого круга стран есть общая цель, и они продолжают вести соответствующие дискуссии.

"Участники также подтвердили свою приверженность созданию устойчивой системы европейской безопасности в послевоенный период. Было четко обозначено, что сильная НАТО останется основой коллективной обороны в евроатлантическом пространстве. Это лишь некоторые ключевые моменты сегодняшней встречи", - сообщила представитель ЕК.

Отвечая на вопрос, она заявила, что ЕС продолжит "тесно сотрудничать с Украиной и Соединенными Штатами на протяжении всего переговорного процесса, а также в рамках более широких многосторонних дискуссий".

Пинью добавила, что "пока неясно, когда именно состоятся эти многосторонние дискуссии".