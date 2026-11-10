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Португалия готовится к шторму "Чарльз"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Португалии в среду 11 ноября закроют школы и некоторые госучреждения в связи с приближением шторма "Чарльз", сообщают европейские СМИ.

В стране объявлен наивысший - красный - уровень погодной опасности с 00:00 до 23:59 11 ноября по местному времени (с 03:00 11 ноября до 02:59 12 ноября по Москве).

Глава МВД Португалии Луиш Невеш призвал граждан по возможности не выходить на улицу. Он предупредил, что страну, вероятно, ждет "абсолютно исключительный день", добавив, что экстренные службы и военные приведены в повышенную готовность.

Предупреждения об опасности из-за погоды действуют в Лиссабоне, Эворе, Фару, Сетубале, Сантарене, Лейрии, Беже, Каштелу-Бранку, а также на архипелаге Мадейра.

Синоптики прогнозируют в среду ливни, грозы и порывы ветра до 150 км/ч.

Местных жителей предупредили о риске наводнений, схода оползней, обрушения конструкций и падений деревьев.

Порту Португалия МВД Лиссабон Москва Луиш Невеш
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