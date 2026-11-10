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Роспотребнадзор отметил безуспешность борьбы со вспышкой Эболы в ДР Конго

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Разные страны и международные организации оказывают помощь Демократической Республике Конго (ДРК), где продолжается масштабная вспышка лихорадки Эбола, однако ситуацию не удается взять под контроль, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Механизм реагирования тоже не работает, мы видим сегодня на примере Демократической Республики Конго реагирование и внешнюю помощь, где ситуацию не удается взять под контроль, и все усилия, которые вроде бы предпринимаются разными странами и международными организациями, эффекта не дают", - сказала Попова во вторник на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

Помимо этого, глава Роспотребнадзора, говоря о ситуации с холерой в мире, отметила, что ее "никто не берет под контроль" и "попытки крайне недостаточны".

Вспышка эпидемии лихорадки Эбола была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Затем она распространилась на другие провинции страны, а также на граничащую с ними Уганду. В конце августа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.

В ВОЗ признали вспышку самой быстрорастущей в истории и заявили, что она имеет все шансы превзойти по масштабам крупнейшую эпидемию десятилетней давности, унесшую тогда более 11 тыс. жизней.

По последним данным Минздрава ДРК, в стране зарегистрировано уже более 10 тыс. случаев заражения лихорадкой Эбола, более 5 тыс. из заразившихся скончались.

ДР Конго ДРК Роспотребнадзор Минздрав Анна Попова
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