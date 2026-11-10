Вэнс считает, что Хегсету грозит импичмент из-за борьбы с бюрократией в Пентагоне

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что конгрессмены хотят импичмента военного министра Пита Хегсета не из-за конфликта с Ираном, а из-за его борьбы с бюрократией в Пентагоне.

"Дело не в Иране, а в том факте, что Пит начал борьбу с бюрократией в Пентагоне", - написал Вэнс во вторник в соцсети X.

Вице-президент США считает ироничным то, что "конгрессмены наиболее недовольны Питом в тех вопросах, где он полностью прав: передислокация сил подальше от Европы/Украины и реорганизация высшего командного состава".

Вэнс убежден, что Хегсет "не совершал преступлений, за которые полагается импичмент".

Кроме того, вице-президент США выразил мнение о том, что импичмент стал "смехотворным шоу, которое подменяет действительную выработку политических решений".

Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси накануне представил в Конгрессе США проект резолюции об импичменте шефа Пентагона. Он обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения Конгресса и в злоупотреблении полномочиями. Резолюция об импичменте должна быть поставлена на голосование в ближайшие часы.