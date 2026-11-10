Республиканец Мэсси представил в Конгрессе резолюцию об импичменте шефа Пентагона

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси представил в Конгрессе США проект резолюции об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета.

Мэсси обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения Конгресса и злоупотреблении полномочиями. Резолюция об импичменте должна быть поставлена на голосование в среду.

Как отмечает телеканал CBS News, импичмент может получить широкую поддержку в Конгрессе, поскольку члены обеих партий недовольны тем, как Хегсет ведет войну с Ираном, а республиканцы переживают из-за своих поражений на промежуточных выборах.

Мэсси опубликовал 34-страничную резолюцию с изложением обвинений в адрес Хегсета в социальных сетях еще до того, как он внес ее на рассмотрение конгрессменов. В трех статьях его обвиняют в злоупотреблении полномочиями главы Пентагона путем ведения войны против Ирана без разрешения Конгресса, нанесении Пентагоном ударов по судам в Карибском море и о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мэсси, республиканец из штата Кентукки, который за последний год разошелся во взглядах с администрацией по ряду вопросов, в сентябре внес на рассмотрение первый проект резолюции об импичменте министра войны. Тогда лидеры Республиканской партии в Палате представителей досрочно прервали заседание, отложив голосование по этому вопросу до ноября. В понедельник Мэсси представил ее обновленный вариант.

Конгрессмен утверждает, что Хегсет "продемонстрировал, что он будет представлять угрозу для Конституции, если ему позволят остаться на посту, и что он действовал в манере, совершенно несовместимой с его обязанностями и верховенством закона".

"Таким образом, Питер Брайан Хегсет заслуживает импичмента и судебного разбирательства, отстранения от должности и лишения права занимать и занимать с выгодой для себя любую почетную, доверительную или оплачиваемую должность в Соединенных Штатах", - написал Мэсси в соцсети Х.

Тем временем министр войны США Пит Хегсет накануне сообщил, что во вторник проведет брифинг в Пентагоне в связи с попытками членов Конгресса инициировать процедуру его импичмента.

В беседе с журналистами Хегсет преуменьшил риски, связанные с возможной попыткой объявить ему импичмент, и заявил, что готов защищать свою деятельность в Пентагоне.

"Нас это не беспокоит", - сказал Хегсет в ответ на вопрос, достаточно ли у него поддержки среди республиканцев, чтобы заблокировать процедуру импичмента.