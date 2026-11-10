Президент США заявил, что поддержит Хегсета в случае импичмента

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что поможет шефу Пентагона Питу Хегсету в случае импичмента.

"Я поддержу его. Он выиграл две войны", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

Президент назвал конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, выдвинувшего вечером в понедельник проект резолюции об импичменте главы Пентагона, "полным неудачником".

"Я не хочу тратить на него время. Мы выиграли две войны, мы сделали мир безопаснее, и после этого нам импичмент?" - возмутился Трамп.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Мэсси представил в Конгрессе США проект резолюции об импичменте Хегсета.

Мэсси обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения Конгресса и в злоупотреблении полномочиями. Резолюцию об импичменте должны поставить на голосование в среду.

Согласно Конституции США, президент не может ни заблокировать сам процесс импичмента, инициированный Конгрессом, ни вернуть отстраненного таким образом министра на должность.

Трамп ранее уже говорил, что доволен работой шефа Пентагона.

Сам Хегсет в понедельник заявил, что не испытывает обеспокоенности из-за возможной процедуры импичмента в отношении него: "Мы из-за этого не волнуемся".