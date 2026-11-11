Трамп рассматривает на пост пресс-секретаря Белого дома телеведущего Фергюсона

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп подбирает нового пресс-секретаря Белого дома и телеведущий Бен Фергюсон является явным фаворитом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

"Его имя упоминалось в разговорах президента с многими людьми. И многие сказали ему, что это хорошая идея", - заявил осведомленный источник телеканала.

По словам другого источника, Трамп планирует выбрать мужчину в качестве своего следующего пресс-секретаря, Фергюсон является одним из кандидатов.

Среди других претендентов рассматриваются корреспондент CNN Скотт Дженнингс, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, глава Breitbart Мэтью Бойл и Ари Флейшер, который был пресс-секретарем Белого дома во время президентства Джорджа Буша-младшего.

Пост пресс-секретаря остается вакантным уже несколько месяцев. В августе в отставку ушла Кэролайн Левитт, мотивировав это решение стремлением проводить больше времени с семьей. Затем пресс-секретарем стала Кэти Захария, но проработала всего пять дней.