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Рынки акций Европы выросли во вторник, кроме Британии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги вторника ростом, за исключением британского индикатора.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3% - до 658,32 пункта.

Германский DAX прибавил 0,3%, французский CAC 40 - 0,6%, итальянский FTSE MIB - 0,7%, испанский IBEX 35 - 1%. Британский FTSE 100 ушел в минус на 0,3%.

Аппетит к риску на мировых рынках усилился на фоне снижения цен на нефть благодаря сигналам о положительной динамике в переговорах по иранскому урегулированию. Цена сорта Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с августа.

На этом фоне потери понесли нефтяные компании Shell (-2%), Eni (-0,9%), BP Plc (-0,8%) и TotalEnergies (-0,7%).

Лидером подъема в сводном индексе стал французский оператор платежного сервиса Edenred (+6,4%), тогда как самое сильное падение продемонстрировала британская горнодобывающая компания Hochschild Mining (-7,2%).

Рыночная стоимость германской Henkel выросла на 4,4%. Производитель бытовой химии и косметики в третьем квартале увеличил выручку на 11%, лучше ожиданий рынка.

Капитализация британской сети универмагов Marks & Spencer повысилась на 4,1% после ее заявления, что она намерена выйти на годовой темп роста выручки на уровне 4-9% в среднесрочной перспективе.

Заметно подешевевшие в результате недавних распродаж бумаги технологических компаний подорожали во вторник из-за роста их привлекательности для инвесторов. Котировки BE Semiconductor поднялись на 2,6%, STMicroelectronics и ASML Holding - на 1,3%, ASM International - на 1,1%, ASML Holding - на 0,9%.

Стоимость акций Infineon Technologies увеличилась на 0,9%. Германский производитель полупроводниковой продукции нарастил чистую прибыль в четвертом квартале 2026 финансового года в 2,3 раза, выручку - на 19%, а также сообщил, что ожидает дальнейшего роста выручки в 2027 фингоду, благодаря высокому спросу на его продукцию в частности со стороны дата-центров.

Позитивную динамику показали оборонные подрядчики Safran (+2,3%), Leonardo (+2,2%), Thales (+1,8%), Rheinmetall (+0,9%), Rolls-Royce (+0,8%) и BAE Systems (+0,6%).

Vodafone Group сократил капитализацию на 1%. Британский оператор мобильной связи зафиксировал чистый убыток в первом полугодии 2027 финансового года из-за разовых списаний, но улучшил годовой прогноз для скорректированной EBITDAaL (прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом лизинга).

Бумаги холдинга Porsche Automobil Holding SE, владеющего крупными долями в Volkswagen и Porsche AG, снизились в цене на 3,5%. Компания зафиксировала чистый убыток в январе-сентябре и резкое сокращение скорректированной прибыли из-за значительного обесценения ее инвестиций в германских автопроизводителей.

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