Около 50 человек пострадали в ДТП с 33 машинами в Южной Корее

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Соннаме к югу от Сеула в утренний час пик автобус протаранил на светофоре более 30 других транспортных средств, пострадали 48 человек, передает "Ренхап".

Из 48 пострадавших шесть человек получили серьезные травмы, однако угрозы их жизни нет.

Сообщается, что городской автобус, за рулем которого находился мужчина старше 60 лет, столкнулся с четырьмя другими автобусами, грузовиком и 27 легковыми автомобилями, прежде чем затормозил о дорожное ограждение.

Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения, он заявил полиции, что у автобуса отказали тормоза. Ведется расследование инцидента.