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Ирак запретил самолету с иранскими футболистами сесть в аэропорту Басры

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Иракские власти не разрешили самолету, на борту которого находилась сборная Ирана по футболу, приземлиться в аэропорту города Басры, сообщает агентство EFE.

Уточняется, что это решение приняло Управление гражданской авиации Ирака ввиду санкций США, введенных в отношение иранских авиалиний.

Планировалось, что иранская команда примет участие в небольшом международном турнире в Басре вместе с Ираком, Ливаном и Палестиной.

Согласно ближневосточным СМИ, самолет в конечном счете вернулся в Иран и приземлился в аэропорту Абадана. Ожидается, что теперь иранские футболисты отправятся в Басру на наземном транспорте.

В начале осени глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что с 23 сентября все международные иранские перелеты могут быть отменены в связи с американскими санкциями в отношении компаний, обслуживающих иранские самолеты.

Иран футбол сборная Ирак
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