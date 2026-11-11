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Politico пишет, что НАТО надо выбирать между боеготовностью в Европе и миссиями вне альянса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - У НАТО не хватает сил для поддержания боеготовности в Европе и для выполнения миссий за пределами стран альянса, Организации нужно будет расставить приоритеты, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"По словам четырех дипломатов НАТО, ознакомившихся с проектом соответствующего документа, не стоит больше ждать, что союзники по альянсу смогут одновременно выделить достаточно войск для крупной войны в Европе и для выполнения нескольких менее масштабных миссий по урегулированию кризисов", - информирует издание.

Оно уточняет, что речь идет о документе "Рекомендованные военные цели оборонной политики" (Political Guidance, PG); его должны согласовать к февралю 2027 года. Ее утвердят в рамках четырехлетнего процесса по установлению к 2029 году новых требований к боевому потенциалу НАТО. 32 страны альянса приступили к таким переговорам; их цель – определить, какие войска и вооружения НАТО выставит в случае конфликта и кто предоставит финансовые средства.

Один из высокопоставленных служащих НАТО отметил, что в этот раз правительства стран Организации будут более скрупулезно отслеживать рациональность денежных трат.

Между тем, по данным издания, PG, описывая варианты предоставления войск для конфликта в Европе и для миссий вне территории НАТО, подчеркнет, что выбирать придется что-то одно. "Это будет трудно. Есть большая разница, выбираете ли вы подход "и то, и другое", или "одно или другое", - рассказал один из собеседников Politico.

Другой источник подчеркнул, что НАТО не утратит возможность проводить миссии по реагированию на кризисы; но руководство альянса будет решать, на что направить свои силы. В НАТО не хотели бы, чтобы у наблюдателей складывалось впечатление, будто альянс пренебрегает частью поставленных перед ним задач, включая партнерство с третьими странами и сотрудничество для обеспечения безопасности и антикризисного управления. Сторонники пересмотра требований ссылаются на ограниченные военные бюджеты страны, необходимость сдерживать Россию, на планы США по сокращению военного присутствия в Европе.

По данным издания, США, скандинавские государства и страны, находящиеся рядом с Россией, поддерживают приоритет обороны против РФ; страны Южной Европы - операции по реагированию на внешние кризисы.

В НАТО информацию комментировать не стали.

Politico напоминает, что Вашингтон оказывал давление на союзников по НАТО с целью отказаться от операций вроде тех, что имели место с помощью вооруженным силам Ирака; и сосредоточиться на защите непосредственно территории альянса.

В декабре Пентагон обнародует обзор присутствия американских военных в Европе; он может предусматривать вывод части войск США с континента, напоминает Politico.

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