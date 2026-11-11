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Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по союзному бюджету на 2027 год

Предусматривается кредитная поддержка Украины около 650 млн евро

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Годовой бюджет Евросоюза на 2027 год – седьмой и последний годовой бюджет в рамках многолетнего финансового плана (MFF) на 2021-2027 годы – согласовали Совет ЕС и Европейский парламент.

"Достигнутое сегодня соглашение гарантирует, что бюджет на следующий год будет достаточным для реализации согласованных стратегий и программ. Он обеспечивает способность ЕС справляться с текущими кризисами и вызовами – в частности, связанными с ситуацией на Украине и на Ближнем Востоке, – а также позволяет реагировать на непредвиденные обстоятельства", - говорится в опубликованном в среду коммюнике Совета ЕС.

Общий объем бюджета на 2027 год составляет 199,7 млрд евро в виде бюджетных обязательств и 211,5 млрд евро в виде фактических выплат. Кроме того, в этом году в рамках предельных уровней расходов текущего MFF сохранен резерв в размере 710,1 млн евро, что "позволит ЕС оперативно реагировать на возникающие непредвиденные потребности".

"Бюджет на 2027 год должен быть сбалансированным: он призван предоставить союзу средства для решительных действий, удовлетворения потребностей граждан и инвестиций в их будущее, не создавая при этом дополнительной нагрузки на национальные бюджеты и налогоплательщиков", - заявил главный переговорщик от Совета ЕС по бюджету на 2027 год, министр финансов председательствующей в совете Ирландии Саймон Харрис.

Очередной годовой бюджет, в частности, предусматривает на оборону и безопасность 3,08 млрд евро в обязательствах и 2,23 млрд евро в фактических платежах; на кредитную поддержку Украины соответственно 0,65 млрд евро и 0,65 млрд евро; на миграцию и управление границами – 5,81 млрд евро и 3,88 млрд евро.

Теперь Европейскому парламенту и Совету ЕС предстоит официально утвердить достигнутое соглашение. Ожидается, что совет одобрит его 23 ноября. Для принятия бюджета требуется квалифицированное большинство голосов в Совете ЕС.

26 ноября в Брюсселе соберется внеочередной саммит Евросоюза для обсуждения долгосрочного бюджета на 2028-2034 годы.

ЕС Евросоюз Европарламент Украина
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