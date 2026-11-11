ВС США продолжают круглосуточно обеспечивать открытость Ормузского пролива

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы продолжают работать в круглосуточном режиме для поддержания открытости Ормузского пролива для коммерческого судоходства, заявило в среду Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В сообщении указывается, что при поддержке американских военных через Ормузский пролив прошло почти 4 тыс. судов, с начала лета перевезено 1,7 млрд баррелей нефти, а основной маршрут через пролив был очищен от мин.

При этом подчеркивается, что американские войска "строго обеспечивают железный режим морской блокады в отношении Ирана".

Кроме того, в сообщении отмечается, что силы командования "взаимодействуют с другими американскими ведомствами, чтобы не допустить использования Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) сухопутных маршрутов и акватории Каспийского моря для перевозки современных систем вооружений, технологий двойного назначения, подпадающих под санкции материалов и незаконных финансовых потоков".